Začel se je vpis ljudskih obveznic

Danes se je začel vpis ljudskih obveznic. Predsednik uprave Ilirike Igor Štemberger pričakuje, da se bo odzvalo več strank kot lani, da pa danes na obisk morda vpliva tudi deževen dan. Vlagatelji lahko ljudske obveznice vpišejo do prihodnjega petka.

»Letos so gospodarske, geopolitične in vojaške okoliščine precej resnejše kot lani. Tveganja so zelo velika, zato je skoraj nujno treba prestrukturirati portfelj v varnejše naložbe, kar ljudska obveznica je. Država jamči za 250.000 evrov, medtem ko je jamstvo za bančne vloge 100.000 evrov. Glede na več znižanj obrestnih mer Evropske centralne banke je obrestna mera na isti ravni kot lani. Mislim, da je obrestna mera dobra, zato tak produkt podpiram,« je dejal Štemberger. Primerjavo z bančnim depozitom je naredil tudi predsednik uprave Blaž Brodnjak, ki je poudaril, da je obrestna mera višja kot pri bančnih vlogah, pri čemer je naložba enako varna.

Obrestna mera za triletno obveznico je 2,75 evra, medtem ko obrestne mere za 10.000 evrov depozita za triletno vezavo po kalkulatorju Zveze potrošnikov Slovenije znašajo od 0,01 odstotka do dva odstotka. Ob nakupu obveznic za 10.000 evrov bo tako vlagatelj prejel 275 evrov obresti na leto, v treh letih torej 825 evrov. Za primerjavo: za enak depozit bo pri bankah prejel največ 599 evrov. Pri tem lahko opozorimo, da nekatere banke za nove stranke lahko ponujajo ugodnejše obrestne mere za depozite, pri vlaganju v obveznice pa je treba upoštevati še strošek morebitnega odprtja in vodenja trgovalnega računa. Vse stroške naj vlagatelji preverijo pri ponudnikih, so pa ti pripravili ugodnejše cenike, kot veljajo sicer.

Lani je triletne obveznice vpisalo 9427 prebivalcev v skupni nominalni vrednosti 261 milijonov evrov, odprtih pa je bilo 5659 novih trgovalnih računov. Letos bo prodaja obveznic za fizične osebe potekala med 10. in 21. marcem do 12. ure prek poslovne mreže štirih distributerjev – to so Nova Ljubljanska banka, OTP banka, BKS bank in borznoposredniška hiša Ilirika.