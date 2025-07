Ključna prednost individualnih naložbenih računov je davčna obravnava

Z Igorjem Štembergerjem, lastnikom borznoposredniške hiše Ilirika, smo se pogovarjali o individualnih naložbenih računih (INR), ki bodo zaživeli v prvih mesecih prihodnjega leta. Štemberger ocenjuje, da bo račune odprlo od pol milijona do 700.000 ljudi.

Janez Tomažič

Sprejeta je zakonodaja o individualnih naložbenih računih. Ali lahko predstavite glavne prednosti?

Kar individualni naložbeni račun naredi zares privlačen, je to, da znotraj računa ni treba plačevati davkov, dokler si denarja ne izplačate. Vse, kar zaslužite znotraj INR, ostane v celoti na vašem računu: dividende dobite izplačane v celotnem znesku, brez običajnega 25-odstotnega davka, prav tako ni obdavčen kapitalski dobiček, dokler ga ne izplačate iz računa. Še več – če z izplačilom počakate vsaj 15 let, je to prvo izplačilo lahko povsem oproščeno davka. To pomeni, da se vam vsa ta leta donosi nalagajo, vi pa ne izgubljate ničesar sproti. Vse, kar ustvarite, v celoti pripada vam.

Kaj je individualni naložbeni račun?

Individualni naložbeni račun je le posebna različica trgovalnega računa – takšnega, kakršnega ima veliko ljudi že odprtega pri borznih družbah za vlaganje v delnice ali druge finančne instrumente. Ključna prednost INR pa so davčna obravnava in poenostavljeni davčni postopki.

Kdaj bodo strankam na voljo omenjeni računi?

INR bodo državljanom na voljo marca prihodnje leto. Čeprav je zakon že sprejet, bo začel veljati marca zaradi uskladitve z davčnimi predpisi ter zakonodajo.

Ali bodo ti računi primernejši za tuje ali slovenske delnice? Kaj pa ETF?

Individualni naložbeni račun je zasnovan tako, da imetnikom omogoča vlaganje v širok nabor finančnih instrumentov – tako domačih kot tujih. Vlagatelji bodo lahko kupovali delnice slovenskih podjetij, kot so Krka, NLB ali Petrol, pa tudi delnice mednarodnih velikanov, kot so Apple, BMW, Nvidia ali Amazon, seveda pod pogojem, da ti papirji kotirajo na borzah v državah EU, EGP ali OECD.

Enako velja za sklade ETF – če so uvrščeni na organizirane trge in ustrezajo zakonsko določenim pogojem, so primerni za naložbo prek INR.

Po našem mnenju je prav, da ima vlagatelj možnost vlaganja tako v slovenske kot tudi v tuje vrednostne papirje. S tem se njegov denar razprši v širši nabor naložb, kar zmanjšuje tveganje ob morebitnih padcih tečajev. Slovenski kapitalski trg je razmeroma majhen, z omejenim številom delnic in nizko likvidnostjo, zato bi bilo vlaganje zgolj v slovenske naložbe za marsikoga preveč omejujoče. Zakonodajalec je s to sestavo ponudbe naredil dober kompromis – omogočil je raznolikost, hkrati pa z dodatnim podračunom spodbudil vlaganje v domače podjetje. Izbor instrumentov, ki jih dovoljuje INR, se nam zato zdi premišljen in zelo na mestu.

Kje bodo lahko državljani odprli individualni naložbeni račun?

INR bo mogoče odpreti pri borznoposredniški hiši, ki opravlja investicijske storitve in je vpisana v register ponudnikov, ki ga bo javno objavila agencija za trg vrednostnih papirjev.

Ali bo mogoče obstoječi portfelj prenesti na INR?

Ne, sedanjega portfelja ne bo mogoče neposredno prenesti, saj sistem temelji na načelu, da so vplačila in izplačila dovoljena le v denarju. Obstajata dve izjemi: prva se nanaša na delničarje Vzajemne zavarovalnice, ki bodo delnice predvidoma prejeli po skupščini konec oktobra letos. Delnice bodo lahko neposredno prenesli na svoj INR. Druga izjema se nanaša na dedovanje in mirovanje.

Kako se lahko upravlja INR?

Predvideni sta dve možnosti upravljanja teh sredstev. Imetnik bo lahko samostojno upravljal sredstva na računu in oddajal borznoposredniški hiši naročilo za nakup ali prodajo. Druga možnost je gospodarjenje, pri čemer bo sredstva v imenu stranke upravljala borznoposredniška hiša – imetnika INR.

Ali ga boste tudi vi osebno odprli?

Tako je, brez dvoma ga bom odprl, tako kot tudi moji družinski člani. INR je odlična izbira za vse, ki varčujejo v delnicah, obveznicah in drugih finančnih instrumentih.

Koliko Slovencev bi lahko (po vaši oceni) bilo imetnikov tega računa?

Tehnično gledano lahko individualni naložbeni račun odpre vsaka fizična oseba, ki je davčni rezident Slovenije, vključno s starši ali skrbniki, ki želijo račun odpreti za svoje otroke. Ker gre za koristen in davčno zelo ugoden produkt, pričakujem, da ga bo odprlo veliko ljudi – tako začetnikov kot tudi bolj izkušenih vlagateljev. Menim, da bo račun odprla najmanj četrtina državljanov, če ne celo več, torej od 500.000 do 700.000 ljudi. To je zelo veliko državljanov, kar pritiče dobremu produktu, kakršen je individualni naložbeni račun.