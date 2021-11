Vzpon digitalnih dvojčkov kot temelj za (lepši) realni svet

V nadaljevanju preberite:

Digitalna preobrazba orje ledino v industrijskih okoljih. Ne glede na to, ali digitalizacija skrbi za optimizirano pretočnost proizvodnje, nadvse ambiciozne čase izdelave ali zanesljivo izvajanje kontrol in varnostnih ukrepov, je prihodnost proizvodnje digitalizirana. Kako lahko umetna inteligenca, računalništvo na robu in računalniški oblak pomagajo k zelo prilagodljivi ter izjemno učinkoviti in zanesljivi proizvodnji. Zakaj so digitalni dvojčki naslednja velika stvar za proizvodna okolja in kaj vse omogočajo?