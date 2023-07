Vzpon in padec Studia Moderna

V nadaljevanju preberite:

Sandi Češko je v 30 letih prehodil pot od startupa in lansiranja blagovne znamke Kozmodisk, rapidne rasti podjetja, njegove prodaje, ko je bilo to na vrhuncu, vodenja, ko je bilo v lasti poslovnih skladov, do odkupa, zdaj pa je na robu poslovnega poloma, saj Studio Moderna nima za plače. Odločilen udarec mu je zadala vojna v Ukrajini. Češko je bil dolga leta med najbogatejšimi Slovenci in vedno blizu politike, januarja 2022 je prevzel vodenje strokovnega sveta za gospodarstvo Socialnih demokratov.