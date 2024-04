Z inovacijami se lahko Nemčija vrne na pot gospodarske rasti

V nadaljevanju preberite:

»Na ekonomskem dnu smo že bili, letos bo rast pozitivna, čeprav šibka. Za uspešnost nemških podjetij v prejšnjih ciklih rasti, v 90. letih in po letu 2000, so bile ključne inovacije. Smo na dobri poti v zeleni prehod in če se bomo osredotočili na inovacije, se bomo vrnili na pot rasti,« je prepričan Klaus Wohlrabe.

Sogovornik je namestnik direktorja in vodja raziskav v inštitutu Ifo iz Münchna, ki spada med vodilne ustanove s področja makroekonomskih raziskav v Nemčiji. Po treh letih resne krize – epidemija covida-19, težave v dobavnih verigah in vojna v Ukrajini – je Nemčija lani zdrsnila v rahlo recesijo. Predvsem avtomobilska industrija je svoj položaj poslabšala z lastnimi napačnimi odločitvami, vlada pa je svoje ukrepe velikokrat komunicira nekonsistentno.

»Saj si predstavljate, kako je. Politiki ekonomske analize in napovedi preberejo, toda če so z njihovim uresničevanjem povezani za javnost nevšečni in nepriljubljeni ukrepi, z njimi odlašajo, kolikor je le mogoče,« je Wohlrabe odgovoril na vprašanje, koliko nemške deželne vlade in tudi zvezna vlada prisluhnejo nasvetom inštituta Ifo.