Z modro naložbo v biotehnologijo do milijardnih prihodkov

Korporacija Bio-Rad je vodilni globalni ponudnik s področja raziskav, proizvodnje in trženja široke palete inovativnih izdelkov za znanstvene raziskave o življenju in za klinično diagnostiko. Izdelki blagovne znamke Bio-Rad že 65 let pospešujejo odkrivanje bolezni in izboljšujejo zdravstveno varstvo. Njihove stranke so univerzitetne in raziskovalne ustanove, bolnišnice, javni zdravstveni in komercialni laboratoriji, biotehnološki, farmacevtski pa tudi uporabni laboratoriji, ki vključujejo varnost hrane in kakovost okolja.

Podjetje Bio-Rad Laboratories sta daljnega leta 1952 ustanovila zakonca Alice in David Schwartz, kot izhaja iz medijskih zapisov, z zgolj 720 dolarji prihrankov. Njuni prvi izdelki so vsebovali smole za ionsko izmenjavo, ki so jih nato uporabljali farmacevti, namenjeni pa so bili tudi za laboratorijske raziskave. Alice, ki je imela v žepu diplomo iz biokemije na kalifornijski univerzi Berkeley, kjer je spoznala tudi svojega bodočega moža, je bila v podjetju raziskovalka in direktorica. Leta 2012 je ovdovela in krmilo družbe je prevzel njun sin Norman.

Bio-Rad ponuja 10.000 izdelkov za raziskovalno dejavnost in za klinično diagnostiko. FOTO: Shutterstock

Podjetje je 14 let po ustanovitvi izvedlo IPO, leta 1980 je prišlo v ameriško borzno kotacijo, zatem pa še na newyorško borzo.

Trenutno Bio-Rad ponuja 10.000 izdelkov za raziskovalno dejavnost in za klinično diagnostiko. Leta 2019 je ustvaril za 2,3 milijarde dolarjev prihodkov, lani je epidemija prihodke povečala za dobro desetino, v poslovnem letu 2021 (od oktobra lani do oktobra leta 2021) pa celo za 25 odstotkov. Podobne so bile tudi rasti bruto dobička; v 12 mesecih do konca septembra tega leta se je povečal za skoraj 30 odstotkov.

Alice Schwartz, ki že od začetka sedi v upravnem odboru Bio-Rada, ima v podjetju 14-odstotni lastniški delež, v medijih pa se je njeno ime spet pojavilo ob objavi Forbesove lestvice najbogatejših zemljanov. Med 12 odstotki žensk na lestvici je s svojimi 95 leti najstarejša najbogatejša milijarderka prav Alice Schwartz. Pod palcem naj bi imela tri milijarde dolarjev premoženja.