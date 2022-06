Za milijardo evrov prihodkov bo treba garati

Treba bo garati v vseh procesih, v ospredju bodo dobavljivost materialov in njihove cene ter zagotavljanje likvidnosti, pravi Radovan Bolko, sveži nagrajenec GZS.

Na kateri dosežek ste ponosni in kaj bi spremenili ali se odločili drugače?

»Ponosen sem seveda na Kolektor. To še zdaleč ni samo moj dosežek. Pred 40 leti, ko sem postal del te zgodbe, smo imeli deset milijonov evrov prihodkov, letos pričakujemo eno milijardo evrov.

Uspelo nam je narediti prehod iz dobavitelja relativno enostavnih komponent v dobavitelja kompleksnih sistemov in se vključiti v najbolj zahtevne dobaviteljske verige v mobilnosti. Z izjemno rastjo, dvigom kompetenc in referenc smo postali največji gradbenik v državi. Naši izdelki in storitve za elektroenergetiko so v svetovnem vrhu. Področje vodnih tehnologij, avtomatizacije in digitalizacije pa raste hitro in ima izjemen potencial.

Nazaj ne gledam rad, zmeraj naprej, to je značilno zame. Kljub vsemu pa verjetno vse odločitve niso bile optimalne. Tu mislim na časovno komponento, ne pa samo vsebino. Z današnjega zornega kota bi bilo marsikaj treba narediti prej, nekatere stvari pa pozneje.«

Kakšno je stanje v industriji, zanima me za prihodnjo polovico leta?

»Letos kratkoročno ne pričakujem bistvenih sprememb. Cilj je milijarda evrov prihodkov. Treba bo garati v vseh procesih, v ospredju bo dobavljivost materialov in njihove cene ter zagotavljanje likvidnosti. Makroekonomsko okolje je nestabilno, a smo na to pripravljeni.«

Se spomnite, kdaj je bilo poslovno okolje nazadnje stabilno?

»Ne, tega ni nikoli (smeh). Mi bomo nadaljevali s poslovanjem v skladu s plani, ob tem da zmeraj iščemo možnosti, kako bi poslovanje širili. Tako organsko, kot tudi s prevzemi.«

Je posledice vojne v Ukrajini čutiti pri tekočem poslovanju?

»Prvi šok je mimo. Pri jeklu smo bili zelo prizadeti, a so se vzpostavile nove dobaviteljske poti. Nove verige, ki pa so manj fleksibilne in dražje. Ta šok je mimo.«

Kje pa kupujete jeklo?

»Deloma v Turčiji. Najbolj nas je udarilo pri jeklu za transformatorje, točneje za ogromne kotle, v katerih so transformatorji. Te kotle izdeluje tudi naše podjetje Weltech na Poljskem. Oni so dobivali jeklo od poljskih dobaviteljev, ki pa so imeli vire v Ukrajini. Imeli smo nekaj zalog. V Ukrajini se proizvodnja jekla ni ustavila zaradi vojaške zasedbe. Jeklarn ni več, podrte so. Zato so se naši dobavitelji preusmerili na druge vire.«

Kaj pa surovine. Se železo in aluminij cenita?

»Opažamo trend zniževanja cen, so pa ravni še vedno zgodovinsko visoke. Pri elektronskih komponentah pa je stanje še vedno kritično. Predvidena normalizacija se odmika. Napovedi so bile, da bo bolje v drugi polovici 2022. Pa se zdaj že govori, da bo mogoče v začetku 2023. Potem pa najbrž v 2024.«

Menda se lahko čipi kupujejo le prek posrednikov?

»Tu so se dobaviteljske naveze povsem podrle. Za manjše kupce so vstopili posredniki. So pa se nam pojavile težave, da ko razviješ izdelek, predvidiš določene elektronske komponente. Ta izdelek validiraš. Potem ugotoviš, da te komponente ni. Potem jo nadomestiš z drugo, pa spet validiraš. Nov cikel razvoja. Za ključni pogon smo izpeljali tri vzporedne razvoje, z vsemi stroški. Imamo tri verzije, ki jih lahko uporabimo. Na tržišču poskušamo zbrati dovolj materiala, da proizvodnja teče. Pa ni zgolj strošek razvoja, kolegi v razvoju niso mogli razvijati drugih projektov, zato smo v določenem zaostanku.«

Na grobo, kakšno gospodarsko politiko države pričakujete?

»Zelo enostavno. Upam na politiko, ki bo podpirala in poudarjala ustvarjanje, ne pa razdeljevanja.«

Inflacija je visoka, ekonomija se pregreva. Ali vi osebno, glede na 40-letne izkušnje, pričakujte recesijo? V kakšni obliki bo?

»Če govorimo o recesiji kot upadu gospodarske dejavnosti in če to gledamo globalno, je verjetnost zelo velika. Kako globoka bo recesija, je težko napovedati. Upam, da ne bo pregloboka in da ne bo trajala predolgo. So pa napovedi kontradiktorne. Deutsche Bank napoveduje za ZDA brutalno in globoko recesijo, Goldman Sachs pa je nasprotnega menja. Vsi so si edini, da je zaradi nestabilnost makro okolja težko napovedovati. Element inflacije je tako izrazit in močen, da obstaja velika verjetnost recesije.«