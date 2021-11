Zakaj je digitalizacija vašega malega podjetja edina prava pot

Odgovorili bomo na vsa vprašanja, a najprej poudarimo nemara najpomembnejše dejstvo: za res dobro digitalizacijo potrebujete zares dobrega partnerja, ki vam s svojimi storitvami omogoča in olajšuje prehod v digitalizirano poslovno prihodnost.

S Telekomom Slovenije prihranite čas

Na enem mestu ponujamo vse potrebno za digitalizacijo vašega podjetja. Napredne digitalne poslovne rešitve, ki optimizirajo administrativne procese, sistematizirajo dokumentacijo, poenostavijo računovodske vpoglede in opravila ter organizacijo dela naredijo bolj učinkovito. Poleg varnih in zmogljivih storitev v prvem omrežju Slovenije zagotavljamo tudi celovito in skrbno podporo ter ugodne cene, ki se pri fiksnih poslovnih paketih začnejo že od 20,49 EUR na mesec za nove naročnike. Ker so potrebe različne, je paketov več, pri tem pa lahko modularno sestavite takšen nabor storitev, kot jih potrebujete pri svojem poslovanju.

Bliskovito hiter internet

Temelj sodobnega poslovanja je seveda bliskovito hiter, odziven in zanesljiv internet v prvem omrežju Slovenije. Telekom Slovenije upravlja največje optično omrežje v državi in prvo omrežje 5G ter zagotavlja vrhunsko internetno izkušnjo ne glede na izbrano tehnologijo dostopa. Ker se potrebe podjetij spreminjajo, je storitve in hitrosti možno tudi nadgraditi, na voljo pa je tudi zmogljiv mobilni internet. Da bo komunikacija znotraj podjetja in navzven vedno boljša, zanesljivejša in varnejša.

Vrhunski modem FRITZ!Box

Poslovni uporabniki prejmete modem FRITZ!Box, ki vam olajša upravljanje omrežja, hkrati pa na enem mestu združuje opravila, za katera bi sicer potrebovali več naprav. Ko ste na poti, lahko do svojega omrežja dostopate z aplikacijo za pametne mobitele in tablice. Z njo lahko pogledate zgrešene klice, preverite sporočila na odzivniku in dostopate do datotek, ki so v interni shrambi modema ali na podatkovnih nosilcih (diski, ključi USB …), ki so z USB-vhodom povezani z modemom. Napredni modem FRITZ!Box omogoča tudi dvojni Wi-Fi – enega za delo v domači pisarni, drugega za domačo uporabo.

FOTO: Shutterstock

Varnost mora biti na prvem mestu

Drugače ne gre. Najbrž ste velikokrat prebrali in slišali, da so kibernetski napadi v porastu, čedalje pogostejša tarča pa so mala podjetja. Zato potrebujete storitev Varen splet, skupek varnostnih rešitev, ki varujejo vaše zaposlene, sisteme, Wi-Fi-omrežje in tudi vaš mobitel. Poleg tega pa ne potrebujejo zahtevne implementacije in časovno potratnega obnavljanja. Popolnoma preprosto. Predvsem pa zelo varno.

Vedno pri roki

Vsi dokumenti, projekti in razvojne ideje so vam vedno na voljo v oblaku Microsoft OneDrive. Do njih lahko dostopate sami ali pa hkrati s sodelavci. Vselej varno, kadar koli in od koder koli. Tudi ko ste na službeni poti nekje nad Atlantikom, na smučanju v Nassfeldu ali pa na vikendu na Zaplani. Tako lahko, ko je treba kaj postoriti, to naredite povsod, z uporabo široke palete naprednih orodij Microsoft 365. Pisarna je lahko v pisarni, doma ali pa kje v naravi. Imate to svobodo, da lahko izbirate. Imate tudi poštni predal z do 50 GB kapacitete. A vseeno si kdaj pa kdaj vzemite tudi čas zase.

Zabaven in še kako pameten poslovni prostor

Včasih se je treba med delom tudi sprostiti ali pa zagotoviti ustrezno zabavo za otroke strank. NEO smartbox vam v pisarni omogoča veliko zabave z govornim upravljanjem in ogledom nazaj ter čudovito programsko shemo Mega HD, ki vključuje tudi številne športne in zabavne vsebine. Predajajte se izjemnemu doživetju TV-vsebin. Upravljajte jih s svojim glasom in si jih oglejte, ko imate čas. Ker je NEO tudi centrala pametnega doma, so na voljo tudi senzorji za pametni poslovni prostor, s katerimi poskrbite za varnost v svoji pisarni in se izognete morebitnemu izlivu vode, dimu v prostorih in nepredvidenemu gibanju, ob tem pa lahko na NEO priključite tudi zunanje in notranje kamere, pametne vtičnice in žarnice ter druge naprave pametnega doma in pisarne.

Pomoč, kadar se kje zatakne

Pri tehnologiji se kdaj pojavijo težave, to je neizogibno. A ko se to zgodi, morate imeti na drugi strani usposobljeno osebje, ki motnje čim prej odpravi. S prednostno obravnavo ob klicu na tehnično pomoč vam 24 ur na dan zagotavljamo, da boste v čakalni vrsti največ 5 minut, napako pa bomo odpravili najpozneje naslednji delovni dan.

Zakaj torej izbrati Telekom Slovenije za partnerja v digitalizaciji? Ker delamo to, kar znamo najbolje. Tako kot vi.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije