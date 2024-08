Zaradi poplav lani rekordna vrednost zavarovalnih škod

V nadaljevanju preberite:

Zavarovalnice so lani izplačale rekordno vrednost odškodnin, ki so skupaj dosegle 2,12 milijarde evrov, kažejo sveže objavljeni statistični podatki. Prvi mož agencije za zavarovalni nadzor Gorazd Čibej pojasnjuje, da je to predvsem posledica lanskih ujm in poplav. Letos zavarovalnicam kaže bolje, a je še prezgodaj za dajanje ocen, saj statistika kaže, da so izjemni vremenski dogodki mogoči tudi v tretji četrtini leta, opozarja sogovornik.