Zasedba tovarne kot protest proti zaprtju

Zaposleni v Renaultovi livarni v severozahodni Franciji, so jo v torek zasedli in tako protestirajo proti načrtu podjetja, ki jo želi zapreti, oziroma zanjo najti novega lastnika.V Fonderie de Bretagne v mestecu Caudan v Bretanji je zaposlenih 350 ljudi, njihovo delo (ulivanje različnih kosov za klasični motorni pogon) naj bi z načrtovanim vse hitrejšim prehodom na električne avtomobile postale nepotrebno. Vendar v Franciji delavci in sindikati takšnih odločitev ne sprejemajo mirno. Že v torek je po koncu delovnega dne približno sto zaposlenih ostalo v tovarni, več ur so tam zadržali tudi vodstvene kadre, kar so seveda obsodili v vodstvu Renaulta. Kot je za agencijo AFP dejaliz levo usmerjenega sindikata CGT, tudi po več urah pridržanja ti niso pristali na pogovore in da jih je bilo nesmiselno zadrževati še naprej. So pa v času tega pisanje še vedno zasedali tovarno, kot je dejal Le Goff, čakajo, da bo v pogajanjih kaj napredka, da se zadeva vleče že leto dni in da so zaradi vsega tega izčrpani.Takšni divji dogodki v Franciji niso čista redkost, znan je primer iz leta 2014, ko so predstavniki sindikata dlje čas zadrževali vodstvo ene tovarn podjetja Goodyear, da bi si tako izboljšali pogajalski položaj, leto kasneje so zaposleni v letalski družbi Air France ostro lotili svojih nadrejenih in jih sramotili pred televizijskimi kamerami.Renault si po lastnih navedbah sicer prizadeva, da bi za tovarno našel novega lastnika in da bi tako zavarovali delovna mesta. Ta so ogrožena zaradi prehoda na električno mobilnost – po najnovejših načrtih, ki jih je nedavno objavil predsednik upravenaj bi že leta 2025 kar 65 odstotkov vse prodaje ustvarili z električnimi vozili, leta 2030 pa kar 90 odstotkov – po drugi strani pa gre verjetno tudi za prestrukturiranje zaradi slabega poslovanja. Kot je znano Renaultu ne cvetijo rože, po lanski rekordni 8 milijardni izgubi, tudi v letošnjem prvem četrtletju niso začeli najbolje. Za razliko od nemških tekmecev, ki so se predvsem s pomočjo dobrih rezultatov na Kitajskem, ekspresno vrnili k zajetnim dobičkom, pa Renault tam doslej ni bil uspešen, svojo dejavnost so na Kitajskem celo prodali.Predstavniki Renaulta in tekmeca Stellantisa (gre za nedavno združeno francosko skupino PSA in italijansko ameriškega FiatChryslerja) so se v začetku tega tedna sestali tudi s francoskim finančnim ministromin sicer na temo, kako pomagati livarski panogi, kjer naj bi bilo v Franciji zaradi prehoda na električno mobilnost – za te avtomobile naj bi potrebnih do štirikrat manj železovih zlitin - ogroženih 15 tisoč delovnih mest. Za ublažitev teh posledic naj bi ustanovili sklad s 50 milijoni evrov, tri petine naj bi prispevala država, ostalo pa Renault in Stellantis.