Združeno banko OTP bo vodil András Hámori

Vodenje slovenske OTP banke bo po Johnu Denhofu prevzel Madžar András Hámori, ki je bil izbran za bodočega predsednika uprave, so sporočili iz banke. Denhofu se mandat izteče konec letošnjega leta, Hámori pa naj bi se banki, v kateri sta združeni Nova KBM in Abanka, pridružil predvidoma maja 2025 in bo do prejema regulatornih soglasij opravljal funkcijo prokurista banke. Nadzorni svet bo v kratkem določil začasno strukturo vodenje banke v vmesnem obdobju do nastopa mandata novega predsednika uprave.

»András bo, po pridobitvi dovoljenja Evropske centralne banke (ECB), s svojimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami pri razvoju in poslovanju, ki se osredotoča na stranke, prevzel vodenje banke, potem ko se Johnu Denhofu ob koncu letošnjega leta izteče mandat. András Hámori je v zadnjih petih letih vodil področje poslovanja s prebivalstvom banke ING v Avstriji in Avstraliji. Pričakujemo, da bo ob nadaljnji pospešeni digitalizaciji OTP banke še okrepil poslovanje, usmerjeno k strankam,« je dejal Imre Bertalan, predsednik nadzornega sveta OTP banke v Sloveniji.

András Hámori pa je povedal, da si bo prizadeval, da bodo banko z močnim položajem na slovenskem trgu in trdnimi temelji gradili še naprej, pri čemer bodo naše stranke v središču vsega, kar počnejo.

Kot so sporočili iz banke, je Hámori magister ekonomije z bogatimi izkušnjami na področju digitalne transformacije na številnih mednarodnih trgih. Po več kot 25 letih dela v bančništvu si je pridobil ugled kot menedžer, ki dosega cilje in spodbuja kulturo visoke uspešnosti, pri tem pa strateško vizijo prenaša v neposredno vodenje. V banko OTP prihaja iz banke ING v Avstraliji, kjer je vodil področje poslovanja s prebivalstvom. Pred tem je bil član uprav in izvršni direktor na bankah ING v Avstriji, Sberbank Evropa, ZUNO Bank, Raiffeisen Bank International in GE Money.