Združitev NKBM in SKB konec avgusta

SKB banka in Nova KBM se bosta predvidoma združili 22. avgusta letos, so objavili v SKB banki, ki bo do 20. junija o tem obvestila svoje stranke. Kot smo že poročali, se bo združena banka preimenovala v OTP, sedež pa bo imela v Ljubljani. »Storili bomo vse, da bo združitev za vas potekala čim bolj enostavno in nemoteno,« zagotavljajo v SKB banki.

Najprej bo izvedena pravna združitev, nato še operativna. Združitev je posledica dejstva, da je madžarski OTP postal lastnik obeh omenjenih bank. S tem bo nastala druga največja banka v državi.

Čeprav z združeno banko računajo na sinergije pri prihodkih in pri stroških, v OTP zagotavljajo, da odpuščanj ne predvidevajo, prav tako ne selitve delovnih mest zaposlenih v Ljubljano. Sedež banke bo sprva na Slovenski cesti v Ljubljani, nato v Emoniki, ki jo gradi OTP družba Mendota Invest.

Kdo bo vodil združeno banko, še ni znano, saj sedanji prvi mož NKBM John Denhof na lastno željo odhaja konec letošnjega leta. Prvi nadzornik bodoče skupne banke Imre Bertalan je pred kratkim pojasnil, da bi njegovega naslednika radi našli do konca junija.