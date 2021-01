Zmogljivejši prenosniki za delo od doma in pametne maske

V nadaljevanju preberite:

Letošnji sejem potrošniške elektronike CES ni zgolj moderna razstava televizorjev, računalnikov in telefonov, vse več pozornosti je namenjene tudi poslovnim rešitvam in tehnologiji, ki jo uporabljajo podjetja. Medtem ko se je letošnji sejem od prejšnjih razlikoval po tem, da je zaradi očitnih omejitev potovanj in upoštevanja razdalje potekal izključno v digitalni obliki, novosti ni manjkalo. Poslovno naravnane tehnologije, kot so umetna inteligenca, podatkovna analitika in omrežja 5G, so bile tako rekoč na vsakem koraku.