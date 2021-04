Znanje za poklice z največ prostimi delovnimi mesti

razvijalec programske opreme,

prodajni predstavnik,

vodja projektov,

IT-administrator,

strokovnjak za storitve za stranke,

strokovnjak za digitalni marketing,

strokovnjak za IT-podporo/podporo strankam,

podatkovni analitik,

finančni analitik,

grafični oblikovalec.

Domača pobuda prinaša še dodatna spletna predavanja

Podatkovna analiza , ki vključuje osnove vizualizacije podatkov, znanja o delu s platformo Microsoft Power BI in druga temeljna znanja za uporabo podatkov na kateremkoli področju.

, ki vključuje osnove vizualizacije podatkov, znanja o delu s platformo Microsoft Power BI in druga temeljna znanja za uporabo podatkov na kateremkoli področju. Poslovna analiza z znanji o učinkovitem delu s podatki (vizualizacija in analiza podatkov), osnovah računalništva v oblaku in njegovi uporabi pri poslovnem razvoju.

z znanji o učinkovitem delu s podatki (vizualizacija in analiza podatkov), osnovah računalništva v oblaku in njegovi uporabi pri poslovnem razvoju. Razvoj aplikacij z znanji za razvoj aplikacij, s katerimi je mogoče poenostaviti, spremeniti in avtomatizirati poslovne postopke.

z znanji za razvoj aplikacij, s katerimi je mogoče poenostaviti, spremeniti in avtomatizirati poslovne postopke. Programski razvoj z malo ali brez kode, ki vključuje znanja o načrtovanju programske opreme in sistemov ter o razvoju in preizkušanju programskih rešitev.

Microsoft je objavil, da je v okviru svoje svetovne pobude za usposabljanje , ki jo je predstavil lani junija, pomagal pridobiti nova digitalna znanja že več kot 30 milijonom ljudi. Milijoni ljudi, od tovarniških delavcev, prodajalcev do voznikov tovornjakov, so se med pandemijo odločili za spletne izobraževalne tečaje GitHuba, LinkedIna in Microsofta, da bi se pripravili na delovne naloge, ki so najbolj iskane. Ponudba brezplačnih izobraževanj je naletela na dober odziv tudi v Sloveniji, saj je doslej znanje nabiralo že skoraj 18.000 Slovenk in Slovencev.Pridobite lahko znanja za poklice , za katere je bilo po podatkih LinkedIna lani na svetu razpisanih največ prostih mest in so imela v zadnjih štirih letih stabilno rast:Ponudba brezplačnih izobraževanj je na voljo do 31. decembra 2021. Programi so v angleškem, francoskem, španskem in nemškem jeziku. Temeljijo na samostojnem učenju, hitrost in čas učenja pa si je mogoče prilagoditi svojim željam in zmožnostim.Svetovno pobudo dopolnjuje še slovenska pobuda, poimenovana Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti , z brezplačnimi izobraževanji za ključna digitalna znanja.Na voljo so štirje brezplačni učni programi:Njihova pomembna prednost pred podobnimi izobraževanji je med drugim tudi, na katerih bo mogoče pridobiti tako pomembnein koristnekot tudiin nasvete za učinkovito uporabo sodobnih digitalnih orodij pri delu.Ob uspešnem zaključku bodo udeleženci pridobili potrdilo o opravljenem izobraževanju, prav tako se bodo lahko odločili za nadaljevanje učenja s pripravo za pridobitev Microsoftovega certifikata., ki bodo lahko izkazali, da so izgubili službo ali bili poslani na čakanje na delo zaradi pandemije, inso Microsoftovi certifikati na voljo po posebej ugodni ceni – za samo 15 USD. Svetovno priznan Microsoftov certifikat pomembno dopolni vsak življenjepis in olajša iskanje prave zaposlitve.