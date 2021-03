Znižajmo izpostavljenost do le enega tipa naložb

V nadaljevanju preberite Pri izbirah med povečanjem denarja v obtoku in alokacijsko neučinkovitostjo ali pa med sprejetjem hitrih popravkov v zameno za odlaganje dolgoročnega reševanja težav so centralne banke, državni proračuni ter naddržavne institucije »večjo ljubezen« pokazale do prvih možnosti – v ekonomski sistem so spustile okoli dvajset odstotkov novega denarja. S tem so ohranili marsikatero gospodarsko panogo.