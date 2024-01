Znižanja obrestnih mer še ne bo

V nadaljevanju preberite:

Evropska centralna banka (ECB) ta četrtek skoraj gotovo ne bo znižala svoje vodilne obrestne mere, saj se inflacija še ni znižala (dovolj), v zadnjih tednih pa so se ponovno povečala geopolitična tveganja. Sprememba denarne politike, ki so jo analitiki v veliki meri že pričakovali, se tudi v ZDA odmika vsaj za nekaj mesecev.

»Tako centralna banka ZDA (Fed) kot ECB sta bili do nižanja obrestnih mer v svoji komunikaciji vedno zadržani in sta večkrat opozorili, da je o tem še prezgodaj govoriti. Treba je upoštevati, da so centralni bankirji tradicionalno zelo konservativni. Inflacija kljub znižanju še vedno ni na želenih dveh odstotkih, prav tako pa je še vedno zelo močan trg dela. Ne smemo pozabiti tudi na tveganja, kakršno je razširitev konflikta na Bližnjem vzhodu – če se to uresniči, bi najbrž vsaj kratkotrajno ponovno pomenilo pritisk na inflacijo,« je povedal Vid Pajič, direktor področja analiz v družbi Triglav Skladi.