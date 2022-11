Žrtvovali kmeta, da rešijo kralja v luškem šahu

V nadljevanju preberite:

»Žrtvovali so manj pomembno figuro, da rešijo kralja,« je poznavalec razmer komentiral zadnjo kadrovsko potezo v Luki Koper, a ni pojasnil, kdo naj bi bil pravzaprav kralj. Nadzorni svet pod vodstvom Francija Matoza je namreč skoraj točno eno leto po imenovanju sprejel odstop člana uprave Roberta Rožaca, zadolženega za investicije in nabavo v podjetju. Osem nadzornikov tokrat ni bilo tako enotnih kot pred letom dni - za odstop je glasovalo le pet nadzornikov, trije iz vrst zaposlenih so bili vzdržani.