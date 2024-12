ZZZS potrebuje modernejše upravljanje

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je ta teden po zaslišanju kandidatov sprejel sklep, s katerim skupščini zavoda za novega generalnega direktorja predlaga Roberta Ljolja. Izpolnjevanje pogojev in sposobnost kandidatov za opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS je upravni odbor presojal na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih listin ter pogovorov s kandidati, ki so vključevali tudi predstavitev njihovih programov.

Na tej podlagi in na podlagi statuta je upravni odbor skupščini v imenovanje za generalnega direktorja ZZZS za štiriletni mandat predlagal Roberta Ljoljo. O imenovanju bo skupščina odločala v ponedeljek. Skupščina skladno z zakonom posreduje sklep o imenovanju generalnega direktorja ZZZS v soglasje državnemu zboru. Sedanji generalni direktorici Tatjani Mlakar se bo marca 2025 iztekel štiriletni mandat.

Za komentar mehanizma imenovanja smo prosili dr. Bogomirja Kovača, nekdanjega predsednika Kadrovsko-akreditacijskega sveta. »Konkretno imenovanje spremljam zgolj prek medijev, kljub vsemu pa se mi zdi, da je bil izbor narejen na hitro, ni bilo razmisleka. Verjetno je šlo za glasovanje in preglasovanje, upravni odbor je zadevo predal skupščini, ki je sestavljena iz interesnih skupin. Merila niso bila znana vnaprej, zato ni jasno, ali je izbran najustreznejši kandidat,« pravi Kovač in dodaja, da država snuje zdravstveno reformo, v kateri bo položaj ZZZS ključen. Ta deluje kot nekakšen sklad, moral pa bi po zavarovalniških principih. »Kandidat bi moral po mojem mnenju povedati, kako bo ZZZS deloval v sozvočju z reformo. Nujno je modernejše upravljanje. Ključne točke niso jasne.«

Pacienti si želijo večjo dostopnost storitev

»Vodstvo zveze je pridobilo programe nekaterih kandidatov za generalnega direktorja ZZZS tako, da smo lahko ocenili usmeritve in pristop posameznih kandidatov – predvsem z zornega kota za nas paciente ključnih zadev. Prva je izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in še posebno zagotavljanje tega, da bo imel vsak državljan pravico do svojega osebnega zdravnika. Zato smo ocenjevali pripravljenost in usposobljenost ter reference posameznih kandidatov za doseganje večje učinkovitosti dela vseh izvajalcev zdravstvenih storitev tudi glede zniževanja materialnih in drugih stroškov, saj menimo, da so pri 800 milijonih evrov izdatkov za nabavo zdravil in medicinskih pripomočkov pomembne rezerve, kar velja tudi za možnosti, da zavod organizira enotno nabavo tudi na podlagi evropskih razpisov.

Drugo je zagotavljanje kakovosti in varnosti pacientov pri zdravstveni obravnavi, na kar nas opozarjajo podatki o številu smrti in poškodb pacientov, pri čemer bi moral zavod začeti uvajati pri plačevanju storitev tudi merila za plačevanje glede na kakovost opravljenih storitev. Enako ocenjujemo, da mora zavod hitreje zagotoviti spremembe v sistemu cen plačil zdravstvenih storitev, ker nas zdravstveni delavci opozarjajo, da so cene nekaterih storitev precenjene, druge pa podcenjene, to pa neposredno vpliva tudi na čakalne dobe, na primer na področju radiologije.

Pacienti smo pogosto izpostavljeni nepotrebnim ponovitvam nekaterih preiskav, ker še vedno ni uveden e-karton kljub dolgoletnim obljubam ZZZS, NIJZ ter ministrstva za zdravje. Na podlagi ocene predloženih programov kandidatov menimo, da je predlog UO ZZZS skupščini Zavoda za izbiro Roberta Ljolja za novega generalnega direktorja zavoda primeren tudi glede na naša pričakovanja in sedanje razmere v slovenskem zdravstvu, ki zahtevajo na tem mestu izkušenega menedžerja. Računamo na to, da bo predlagani kandidat znal zagotavljati ustrezno integriteto pri svojem delu v odnosu do vseh dobaviteljev zdravil, medicinskih pripomočkov in medicinske opreme ter pri tem zagotavljati večjo učinkovitost pri poslovanju zavoda,« nam je pojasnil Franci Gerbec, podpredsednik Zveze pacientov Slovenije.

Optimizacija procesov

»Za ZZZS in paciente bi bila gotovo pozitivna pridobitev, če bi njegovo vodenje prevzel nekdo z dolgoletnimi menedžerskimi izkušnjami. ZZZS je temeljni steber slovenskega zdravstvenega sistema, je kompleksen in velik sistem, ki je zaradi pomena zdravstva za državo in ljudi še posebno specifičen. Za upravljanje takšnega sistema, s tolikšnimi finančnimi sredstvi, ki pa jih nikoli ne more biti dovolj za izpolnjevanje vseh potreb ali želja v družbi, je potreben izkušen in strateško naravnan menedžer, usklajevalec različnih interesov, z občutkom za sočloveka in zavedanjem pomembnosti zdravstvenega sistema za družbo.

Na tem mestu potrebujemo odprtega in neobremenjenega človeka, ki je sposoben graditi odnose z različnimi deležniki, hkrati pa mora imeti znanja in veščine, s katerimi bo uveljavljal načela učinkovitosti, optimiziral procese, predvsem pa razmišljal vizionarsko – kako ZZZS kot ključni gradnik slovenskega zdravstva lahko pripomore k reševanju številnih izzivov slovenske zdravstvene politike,« pravi Petra Juvančič izvršna direktorica Združenja Manager.