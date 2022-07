Slovenska vojska je na meji s Hrvaško včeraj popoldne začela odstranjevati žično ograjo. Prvi metri rezilne ograje so padli točno ob 13.20 uri in pričela se je uresničevati napoved iz najnovejše koalicijske pogodbe: »Do konca leta bomo odstranili rezilno žico in vse druge tehnične ovire na meji, saj so se izkazale za neučinkovite in nehumane!«