Brez panike, prosim!

Pogajanja med predstavniki vlade in sindikati zdravstva, zdravstvene nege in socialnega varstva niso bila uspešna. Vlada in sindikati so vsak na svojem bregu, tako da bodo zaposleni stavkali. Slednji se ne bo pridružil Fides, ki obenem poudarja, da bodo naredili vse, da se slovenskim zdravnikom in zobozdravnikom omogoči delo po evropsko primerljivih pogojih in za evropsko primerljivo plačilo.