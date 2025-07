Odločil se je, da bo obračunal z »neubogljivim aparatom za boj proti korupciji«, in si tako nakopal jezo številnih Ukrajincev, ki so znova šli na ulice, pa tudi evropskih politikov, ki so pred dobrim desetletjem zahtevali od Ukrajine, naj ustanovi strukturo, neodvisno od vlade, če se hoče priključiti evroatlantskim integracijam.