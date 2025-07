Prestavna ročica

Evropska sredstva v višini 5,4 milijarde evrov, ki so Sloveniji dodeljena v nacionalnem paketu ter jih bo lahko prejela med letoma 2028 in 2034, na prvi pogled sicer kažejo na zmerni uspeh, saj so se dodeljena sredstva povečala za osem odstotkov. Toda njihova realna vrednost v fiskalnem smislu je več kot četrtino manjša. Tudi delež dodeljenih sredstev v nacionalnih paketih se je zmanjšal za več kot tretjino. Slovenija bo morala precej spremeniti odnos do evropskih sredstev, če ne želi postati velika neto plačnica.