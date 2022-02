Krogi nad Triglavom

Slovenija ima v letošnji olimpijski košarici že pet odličij, od leta 1991 pa so slovenski športniki skupaj osvojili 19 olimpijskih kolajn v zimskih športih.

Prvi so zlata odličja prejeli šampioni včerajšnje ekipne tekme v mešani konkurenci Bogatajeva, Križnarjeva, Prevc in Zajc, ki so na najvišjo stopničko stopili s sklenjenimi rokami in prisluhnili Zdravljici, ki jo bila v Pekingu predvajana že drugič letos. Dobre pol ure kasneje je na tretjo stopničko z dvignjenimi rokami stopila Kotnikova, ki je danes s tretjim mestom na superveleslalomu v deskanju presenetila celo samo sebe. Še dvajset minut kasneje pa je srebro, ki ga je prav tako zaslužil na današnjem superveleslalomu v deskanju, prejel Mastnak.