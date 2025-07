Po kandidatih, ki so prejšnji teden izvedeli rezultate poklicne mature, so včeraj rezultate izvedeli še kandidati letošnje splošne mature. Skoraj polovica je svoj uspeh preverila že v prvih desetih minutah po sedmi uri zjutraj, ko je rezultate objavil Državni izpitni center (RIC). Ugovore lahko kandidati splošne mature podajo še jutri, še danes pa se lahko prijavijo na jesenski rok. Ta se bo za splošno in poklicno maturo začel 22. avgusta.