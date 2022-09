Mir in vojna

Čez dober mesec bo 77. obletnica ustanovitve Organizacija združenih narodov. Danes pa v njenem imenu in na njeno pobudo zaznamujemo dan miru. Pred desetletji se je beseda mir v zavesti vsakega zemljana, ki je doživel drugo svetovno vojno in njene posledice, zarisala kot zaveza, kot standard civilizacije, ki naj nikoli več ne pride pod vprašaj. A cikli sodobnih političnih ureditev, povečevanje neenakosti, pehanje za dobički in mednarodno veljavo, vodijo v nove in nove konflikte. Z vojno v Ukrajini so se krvava obračunavanja spet vrnila tudi v Evropo.