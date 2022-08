V Kijevu, kjer v zadnjem času skorajda ni opaziti, da bi v državi divjala vojna, so včeraj omejili delovanje javnega prometa, zaprli so tudi nekaj trgovskih središč. Vendar do večera silnih ruskih napadov na prestolnico, ki so jih napovedovali predsednik države Volodimir Zelenski in zahodni obveščevalci, ni bilo, pač pa so na ukrajinskem obrambnem ministrstvu pozvali Rusijo, naj čim prej podpiše kapitulacijo, ker da njeni vojski pripravljajo popolno uničenje na ukrajinskem ozemlju.

Ob dnevu ukrajinske neodvisnosti prav tako ni bilo proslav, a kot se spodobi, so za veliki praznik Ukrajinci dobili vsaj velika darila, denimo ameriške »štipendije« ter zlasti vojaško pomoč.