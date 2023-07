Na varni strani

Vlada Roberta Goloba je ob nasprotovanju ministrov Levice v načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila še nakup sistema protizračne obrambe, dodatnega taktičnega transportnega letala, šestih helikopterjev in 106 osemkolesnikov za sočasno gradnjo srednje bataljonske skupine in izvidniškega bataljona.

Investicije so vredne več kot milijardo evrov, pri čemer so po mnenju Levice načrti nekdanjega ministra za obrambo Mateja Tonina »sramežljivo skromni in neambiciozni«.

O podrobnostih minister za obrambo Marjan Šarec ni želel govoriti, ves čas je zagotavljal le, da njegovi načrti za nakup osemkolesnikov v primerjavi s Toninovimi boxerji prinašajo prihranek, in sicer ker naj bi se odločili za nakup manj vozil in ker bodo kupili cenejša.

Skupaj naj bi prihranili 489 milijonov evrov, je zatrjeval. Na vprašanje, kako lahko predvidijo prihranek, če ni že določeno, kaj bomo kupili, je Šarec odgovoril, da so to izhodišča, a da so opravili tudi raziskavo trga.