Na vseh stolih

Medtem ko se vrstijo napovedi kandidatur za njegovega naslednika, se Borut Pahor po letih poskusov povezovanja vseh političnih akterjev poslavlja s prevladujočo pozitivno oceno anketiranih. Delež tistih, ki so ga v javnomnenjski poizvedbi Mediane za Delo ​ocenili pozitivno, dosega 57 odstotkov in presega delež tistih, ki so ga ocenili negativno – takšnih je 19 odstotkov.