Naš triglavski Olimp

Slovenski športniki in športnice, ki so nastopili na 32. poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, se lahko pohvalijo z največjo bero osvojenih zlatih kolajn v zgodovini samostojne države. Zlato so osvojili Primož Roglič, Benjamin Savšek in Janja Garnbret, srebrno Tina Trstenjak in bron Tadej Pogačar.



