(Ne)srečnež

Od 1. februarja 2022 bo za starejše od 18 let veljala omejitev veljavnosti potrdila o cepljenju proti covidu-19 na 270 dni. S poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 si lahko vsi, ki so bili polno cepljeni ali pa so bili cepljeni z enim odmerkom po preboleli bolezni covid-19, podaljšajo veljavnost potrdila o cepljenju.