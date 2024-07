Novi turistični slogan

Sluzenje morja še naprej povzroča težave morskemu življu in kopalcem, še najbolj pa so, kot kaže, prizadeti ribiči ob istrski in italijanski obali vse do Ancone.

Nekateri ulovijo 80 odstotkov manj rib, drugi sploh ne hodijo na ribolov in obupujejo, saj nadlogam ni videti konca. Na Morski biološki postaji Piran nihče ne more z gotovostjo odgovoriti, do kdaj bo neprijetni pojav še trajal.