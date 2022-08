To ni špekulacija!

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je na Bledu kar strinjala s slovenskim predsednikom vlade Robertom Golobom, ki navsezadnje prihaja iz energetike, da je treba v energetski krizi ukrepati hitreje in predvsem na evropski ravni. Naša vlada si z interventnim zakonom skuša povečati pooblastila za ukrepanje, a to bo bob ob steno, če se ne pridružijo še drugi. Najprej pa bi za kaka dva tedna zaprli borze, na katerih v prazno prodajajo elektriko in plin za prihodnja leta, saj na napihnjene cene nihče ne pristaja.