Volilna garaža

Srbija je daleč od dobrih standardov za demokratične volitve, je v pogovoru za Delo dejal Raša Nedeljkov, programski direktor nevladne organizacije Crta, ki je z več kot 2500 opazovalci spremljala volitve to nedeljo. Sogovornik, ki že deset let spremlja volitve v svoji domovini, je prepričan, da tako hudim in tako množičnim kršitvam kot tokrat Srbi še niso bili priča.