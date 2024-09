Za skupno dobro

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je poudarila, da naslov letošnjega BSF, Svet vzporednih realnosti, odraža stanje v svetu danes, in navedla, da je kar 92 držav trenutno vpletenih v oborožene konflikte zunaj svojih meja. Politika in diplomacija morata prevladati nad partikularnimi interesi. Slovenija, ki prevzema predsedovanje varnostnemu svetu OZN, je bila večkrat pohvaljena, tako za sprejem beguncev iz BIH kot za priznanje Palestine in za težo, ki jo je dala konfliktu v Sudanu, kjer je razseljenih 5,8 milijona ljudi, nimajo pa nobene pozornosti.