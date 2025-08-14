Melania Trump ostro nad Hunterja Bidna, grozi mu z milijardno tožbo

Prvo damo ZDA Melanio Trump so tako vznejevoljile trditve Hunterja Bidna, sina nekdanjega ameriškega predsednika, da jo je z Donaldom Trumpom seznanil spolni prestopnik, zdaj že pokojni Jeffrey Epstein, da mu je zagrozila s tožbo v višini milijarde dolarjev. V pismu njenih odvetnikov, naslovljenem na pravne zastopnike Hunterja Bidna, je zahtevala, da umakne trditev in se nemudoma opraviči, sicer bodo sledile pravne posledice z visokimi odškodninskimi zahtevki, je povzel BBC.

Sin Joeja Bidna je – kot tudi marsikoga drugega – naslednika njegovega očeta v Beli hiši ostro kritiziral v nedavnem intervjuju z ameriškim novinarjem Andrewom Callaghanom za Channel 5. »Epstein je Trumpu predstavil Melanio. Povezave so tako široke in globoke,« je med drugim dejal. Trditev je pripisal avtorju do Trumpa kritične biografije Michaelu Wolffu, ki ga je ameriški predsednik junija označil za tretjerazrednega novinarja in mu očital, da si izmišlja zgodbe, da bi prodal svoje knjige.

Odvetniki prve dame, ki se je leta 2005 poročila s Trumpom, so Bidnove trditve označili za lažne, ponižujoče in škodljive za njen ugled. Zaradi njegovih izjav je menda utrpela tudi izjemno finančno škodo.

Po poročanju ameriških medijev ni dokazov, da bi Epstein Trumpu res predstavil njegovo bodočo ženo. FOTO: Chip Somodevilla/AFP

Članek, ki se je nanašal na Wolffove trditve, je pred kratkim objavil tudi ameriški časnik Daily Beast, vendar je umaknil zgodbo, ko je prav tako prejel pismo odvetnika Melanie Trump, ki je izpodbijalo vsebino in okvir zgodbe.

Po poročanju ameriških medijev ni dokazov, da bi Epstein Trumpu res predstavil njegovo bodočo ženo. Harper's Bazaar iz januarja 2016 je, denimo, poročal, da sta se spoznala novembra 1998 na zabavi, ki jo je priredil ustanovitelj modne agencije. Melania Trump je za omenjeno revijo povedala, da mu ni hotela dati svoje telefonske številke, ker je bil »na zmenku«.

Sicer pa tudi predsednik ZDA kljub številnim dokazom zanika prijateljstvo z Epsteinom, ki je leta 2019 v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata umrl v priporu, potem ko ga je zvezno tožilstvo zaprlo zaradi obtožb spolnega izkoriščanja mladoletnic. Kot trdi Trump, sta se z Epsteinom v začetku tisočletja sprla, ker je poslovnež prevzel zaposlene, ki so delali v velnesu v Trumpovem golf klubu na Floridi.

Prav s spolnim prestopnikom povezani dokumenti so ena najkočljivejših točk Trumpovega drugega mandata. Pred ponovno izvolitvijo je namreč obljubil, da bo objavil dosjeje, če se bo vrnil na funkcijo, vendar sta FBI in ministrstvo za pravosodje julija sporočila, da ni nobenega »inkriminirajočega« seznama strank Epsteinovih sodelavcev.