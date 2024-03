Za zdravje gre!

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je s šestimi predstavniki kmetijskih organizacij včeraj podpisala dogovor o tvornem sodelovanju.

Ključno za sklenitev dogovora je bilo po besedah kmetov to, da so se dogovorili o protokolu okoli vodne infrastrukture pri vodnih zadrževalnikih in drugi infrastrukturi, ki posega na kmetijska zemljišča na način, da se zemljišča ščiti. Za zagotavljanje poplavne varnosti je po državi v načrtu več kot 20 novih zadrževalnikov, a menda bi jih potrebovali še več.