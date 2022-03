Pogovor mladih avtorjev in literarnih kritikov

V rubriki Mlado pero, ki jo časopisna hiša Delo že drugo leto pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, vsak mesec predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, dajemo prostor za razmislek o literaturi mlajših generacij in spodbujamo njeno prisotnost v slovenski publicistiki. V rubriki so se v zadnjih mesecih predstavili prozaistka Jona Levar, prevajalka in literarna kritičarka Anja Zidar, prozaistka Sara Štern, literarna kritičarka, avtorica in prevajalka Tinkara Uršič Fratina, dramatik in pesnik Žiga Hren, literarni kritik Matevž Rems, pesnica Tadeja Logar Surina ter literarna kritičarka Hana Podjed. Žiga Hren: Kako presegati sebičnost

Z mladimi avtorji se bomo danes, 1. 3. 2022, ob 19. uri srečali na prvem letošnjem (spletnem) pogovoru, ki ga bo usmerjal Andrej Hočevar, urednik pri Založbi Goga in nekdanji urednik zbirke Prišleki ter spletnega medija www.ludliteratura. Govorili bomo o njihovem delu in pisateljskih začetkih, slovenski mladi literaturi, sistemskih prednostih in ovirah pa o delu z uredniki, sodelovanju s kritiki in še marsičem.