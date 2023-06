Zrela, izčiščena in drzna pisava

Ob nagradi kresnik smo sinoči na Rožniku podelili tudi nagradi mlado pero, ki sta ju v okviru projekta, s katerim v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature spodbujamo literaturo mlajših generacij v slovenski publicistiki, prejela dramatičarka, scenaristka in producentka Eva Kučera Šmon (1997) ter literarni kritik Kristjan Rakar (2001).

Lanska dobitnica nagrade mlado pero, pesnica Tanja Božić (ob njej je lani slavil še literarni kritik in prevajalec Sašo Puljarević), je v nedavni pesmi Lubadarji zapisala: Kaj pa je dvom kot hranjenje s samim seboj, da se zmanjkaš. Dela avtorjev in literarnih kritikov, doslej predstavljenih v rubriki Mlado pero, ki v Delu izhaja vsak zadnji torek v mesecu, dokazujejo, kaj lahko prinese zvezanost zdrave mere dvoma ter pogumnega nasprotovanja temu, da bi se zmanjkali. Nekateri danes že podpisujejo svoje knjižne izdaje, drugi se v slovensko literarno krajino vpenjajo kot vidni producenti, prevajalci, lektorji, uredniki in kritiki.

Volja do nadaljnjega dela

Iz nabora osmih avtorjev sezone 2022/23 je nagrado mlado pero (in z njo denarno nagrado v vrednosti 1000 evrov) prejela Eva Kučera Šmon, katere delo odlikuje izrazita formalna in vsebinska drznost, ki nikakor ne spodkopava avtoričine jezikovne izbrušenosti in preciznega obvladovanja literarnega gradiva. Izjemno je ne le avtoričino poznavanje področja, v katero se vpenja, temveč tudi njegovo razširjanje, vpeljevanje novih form in funkcij dramskega oziroma ne-več-dramskega besedila, s čimer se prepričljivo pridružuje sodobnim slovenskim dramatičarkam, ki v naš prostor vpeljujejo tako imenovano novo dramo, rojeno na stičišču literarnih zvrsti. Nagrajenka je ob podelitvi poudarila, da je »vsaka nagrada za mlado dramatiko pomembna tako za avtorja kot za dramatiko nasploh«.

V naboru osmih kritikov je slavil Kristjan Rakar, ki se literarne analize enako prepričljivo loteva tako z literarnoteoretskega kot intuitivnega, interpretativnega stališča, ob tem pa bralcu ne ponuja puhlic in se ne zateka v klišejsko obravnavo, temveč svoje teze podaja preudarno, strnjeno in izčiščeno. V jasno obravnavo tako močnejših kot šibkejših potez besedila se podaja z izrazito izdelanim avtorskim glasom ter umirjeno samozavestjo, ki izhaja iz podrobnega poznavanja lastnih orodij. Nagrajenec, ki mu je omogočeno enoletno objavljanje literarnih kritik v Delu, je ob prejemu nagrade dejal, da je bilo sodelovanje pri projektu Mlado pero »izjemno lepa izkušnja, ki daje ogromno volje do nadaljnjega dela«​.