Bodi moj glas veliki zmagovalec festivala

Po oceni žirije je bil filmski nabor na 25. Festivalu dokumentarnega filma izjemno močen. Med petimi tekmovalnimi filmi so Maja Pan, Teona Strugar Mitevska in Boris Petkovič nagrado Amnesty International Slovenije za najboljši film na temo človekovih pravic dodelili filmu režiserke Nahid Persson Bodi moj glas, ki razkriva zgodbo aktivistke in novinarke Masih Alinejad. ​

Žirija je v obrazložitvi zapisala: »Spoj aktivizma in dokumentarizma Nahid Persson ustvarja razpon od dragocenega, intimnega portreta Masih Alinejad do uvida v najširše, javne razsežnosti njenega, v vseh pogledih vplivnega osebno-političnega delovanja. S preseganjem individualnosti portreta neverjetne aktivistke nam dokumentarni film Bodi moj glas oriše portret celotne iranske družbe. Daje nam učinkovito, to predvsem pomeni prek čustev jasno opredeljeno informacijo o iranski diktaturi, v kateri so človekove pravice žensk eden od osnovnih mehanizmov ohranjanja te diktature. Zaradi tega politično-čustvenega naboja Bodi moj glas vzbuja navdih, razumevanje in solidarnost z ženskami po svetu, kakor tudi z današnjimi neustrašnimi borkami za človekove pravice.«

V tekmovalnem programu smo poleg zmagovalnega spremljali še filme Casa Susanna o skrivni skupnosti ameriških moških iz petdesetih let, ki so se preoblačili v ženske, Hiša iz trsk o prehodnem domu za otroke v vzhodni Ukrajini (nominacija za oskarja), Mrk o Jugoslaviji in Srbiji pod Miloševićem ter Nedolžnost o indoktrinaciji in militarizaciji otrok v Izraelu. Slednji je prejel tudi posebno omembo žirije.

Bodi moj glas vzbuja navdih, razumevanje in solidarnost z ženskami po svetu, kakor tudi z današnjimi neustrašnimi borkami za človekove pravice.

Upiranje mizoginiji islamske republike

Aktivistka Masih Alinejad je bila izgnana iz Irana leta 2009, zaradi neuklonljive narave in upiranja mizoginiji islamske republike – simbol zatiranja je pokrivalo hidžab, zato Masih Alinejad poziva ženske, da ga zavrnejo. Zaradi poskusa ugrabitve in umora je z možem in sinom trenutno pod zaščito FBI. Masih Alinejad ima zgolj na instagramu 9 milijonov sledilcev, zato ne preseneča, da je močen glas proti zatiranju iranskih oblasti. »Za snemanje filma Bodi moj glas sem se odločila po ogledu videoposnetkov na družbenih omrežjih, ki so jih ljudje obupano pošiljali Masih Alinejad v želji, da bi bila njihov glas. Tega preprosto nisem več mogla prezreti. […] Verjamem, da bo islamska republika padla le ob enotnosti Irancev in z bojkotom drugih držav. Razumeti moramo, da režim ni drugačen od Islamske države (IS). Zločinski je. Proti svojemu ljudstvu so naredili vse, kar je tudi IS. Razlika je le v tem, da je režim na oblasti že 42 let in vse počne v imenu islamskega zakona,« je povedala režiserka Nahid Persson, ki se je udeležila sklepne prireditve in sodelovala pri pogovoru po zadnji projekciji njenega filma v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma.

Masih Alinejad za svoj aktivizem plačuje visoko ceno, saj je ogrožena njena družina v Iranu – brata so brez razloga obsodili na osem let zapora. Poleg tega, da opozarja na okrutnost režima, pogosto razgalja tudi dvoličnost zahoda, ki ne zavzame enotnega stališča ali celo sprejema represijo islamske republike, ki je spretno skrita za lažnimi kulturnimi vrednotami.