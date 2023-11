Boj posameznika proti sistemu

V nadaljevanju preberite:

Prevajalka in vladna uslužbenka Reality Winner se je 3. junija 2017 vrnila iz službe na svoj dom v Augusti v zvezni državi Georgia, ko sta k njej pristopila agenta FBI Justin C. Garrick in R. Wallace Taylor ter ji povedala, da imata nalog za preiskavo njenega doma, ker preiskujejo sum zlorabe zaupnih dokumentov.