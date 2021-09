V nadaljevanju preberite:

»Življenje bo teklo naprej, vendar ne mimo nas.« S temi besedami je generalna direktorica našega največjega kulturnega hrama v uvodniku pozdravila prebujanje kulture in hkrati povzela občutek omrtvičenosti, ko v življenju nismo zaznavali kulturnega utripa. Z Uršulo Cetinski smo se pogovarjali o premaganih izzivih in programskih poudarkih nove sezone, ki jih povzema slogan Brez kovčka po svetu.

Kako je preteklo leto izrednih razmer vplivalo na delovanje in program Cankarjevega doma?

Javni zavodi zbiramo podatke za koledarsko leto, tako ti veljajo za lansko leto, ko je Cankarjev dom normalno deloval le 66 dni. V določenih obdobjih je bila odprta samo galerija. Umetniških dogodkov smo lani izvedli 737, kar je 31 odstotkov manj, kot smo načrtovali. Na kongresnem področju smo načrtovali 199 dogodkov, izvedli smo 104. Leta 2019, ki je bilo tako v turizmu kot v kulturi rekordno po vsem svetu, smo našteli več kot 541.000 prodanih vstopnic, kar se je lani zmanjšalo za 56 odstotkov. Lani smo jih torej prodali nekaj več kot 239.000.

Kako je to vplivalo na finančno strukturo Cankarjevega doma?

Lani smo načrtovali, da bomo imeli 41 odstotkov nejavnih prihodkov, kar pomeni sredstev od prodaje vstopnic, sponzorjev in kongresne dejavnosti. Na koncu smo imeli le 22 odstotkov nejavnih prihodkov, 78 odstotkov pa od ministrstva za kulturo. Na srečo smo poslovanje uravnotežili tako, da smo leto sklenili z nekaj malega plusa, toda ves čas nas je bilo strah, da bomo padli v rdeče številke. To se ni zgodilo zaradi možnosti koriščenja subvencije čakanja na delo in zaradi dobrih rezultatov leta 2019 ter subvencije ministrstva za kulturo, ki je kljub vsemu ostala enaka. To je bila dobra popotnica za leto, ki je sledilo.