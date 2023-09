Demitizacija pogleda na delavski razred

V nadaljevanju preberite:

Slovenska kinoteka bo na beneškem filmskem festivalu danes in jutri predstavila digitalno obnovljen film bosanskega režiserja Bahrudina (Bata) Čengića Slike iz življenja udarnika (1972). Film se v eminentnem programu Venice Classics s tem vrača na festival, kjer je bil premierno prikazan tudi ob nastanku, čeprav zaradi družbenopolitične kritičnosti in demitizacije socialističnega pogleda na delavski razred ni bil uvrščen na takrat največji in najpomembnejši jugoslovanski filmski festival v Pulju. Režiser poudarja, da je hotel biti svoboden »samo zato, da bi lahko prodrl v dušo svojega naroda in izrazil njegov nemir«.