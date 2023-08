Umetnost kot zrcalo družbene preobrazbe

V nadaljevanju preberite:

Prva izčrpna predstavitev romunskih umetnikov na Češkem je dobila tematsko izhodišče v besedah nadrealista Andréja Bretona, ki je zapisal, da je človek izgubljen v času – v preteklem in hkrati prihodnjem trenutku. Postavitev črpa dela iz zbirke romunskega zbiratelja, filantropa in ustanovitelja bienala sodobne umetnosti Art Encounters v Temišvaru Ovidiuja­ Șandorja, zato se razstava sprašuje tudi o pomenu zasebnih zbirk in zbirateljstva.

»Če se dela na pravilen način, sam zasebne iniciative vedno vidim tudi kot nekakšen korektiv javnim institucijam, saj lahko zapolnijo vrzeli, ki so nastale zaradi njihovega nedoslednega delovanja. Vsekakor je pri teh stvareh treba biti tudi zelo previden, saj take iniciative nosijo veliko odgovornost in je treba biti pazljiv, da se umetnost na tej poti ne izrabi,« pravi kurator Tevž Logar.