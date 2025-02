Za začetek portret največje himalajske alpinistke in zgodbe Mojstranških veveric

V Cankarjevem domu v Ljubljani se nocoj začenja 19. Festival gorniškega filma; ob 20. uri ga bo odprl filmski portret največje himalajske alpinistke vseh časov, Poljakinje Wande Rutkiewicz, prvi festivalski dogodek pa bo že ob 16. uri predstavitev knjige Mojstranške veverice. Med 17. in 22. februarjem bo v Ljubljani, Domžalah in Radovljici na ogled 32 plezalnih, alpinističnih, avanturističnih in filmov o gorski naravi in kulturi, v spremljevalnem programu pa deset alpinističnih in potopisnih predavanj, predstavitev knjig in pogovorov.

Eden od vrhuncev spremljevalnega programa bo predavanje trojice alpinistk o odmevni himalajski odpravi Lalung I, na kateri so Ana Baumgartner, Urša Kešar, Anja Petek in Patricija Verdev spisale zgodbo o pogumu, skupinski moči in duhu ženskega alpinizma. Ameriški alpinist Jackson Marvell bo predstavil z zlatim cepinom nagrajeni vzpon v mogočni severni steni Jannuja, vrhunska slovaška plezalka Miška Izakovičová pa svoje podvige v velikih stenah.

Marija in Andrej Štremfelj bosta podoživela Veliko himalajsko pot, ki sta jo opisala v knjigi Moč noči je v svetlobi zvezd, Matjaž Jeran pa družinski treking po Pakistanu. Vladimir Habjan in plezalske legende Klavdij Mlekuž, Janko Ažman, Janez Brojan in Janez Dovžan bodo danes, kot rečeno, predstavili knjigo Mojstranške veverice, Alenka Klinar svoj knjižni prvenec Po vrvi do svetlobe, Iztok Tomazin in Tomo Virk knjigo Naveza, Rožle Bregar in Rok Rozman pa veslaški vodnik Soča od izvira do morja in kratki film Trnki, role in resničnost na Soči. Na ogled bo tudi film Češka koča Ladislava Jiráska, ki je lani dobil rešpubliški red za zasluge, o češko-slovenskem planinskem sodelovanju.

»Če bi stehtal letošnji festival, pokaže 30 ur programa, od tega tretjino zavzamejo vsebine, povezane z gorniško kulturo v besedi, knjigi in sliki. Preostalo pa filmske zgodbe, ki nas popeljejo v svet ljubezni do gora, čarobnosti narave, moči človeške volje in neustavljivega raziskovalnega duha. V zadovoljstvo mi je izreden filmski odziv na letošnji festival, prejeli smo kar 85 filmov. To je jasen dokaz, da je produkcija gorniškega filma po covidni suši oživela. Če 19. Festival gorniškega filma pretvorim v alpinistični jezik, ugotovim, da smo z 19. raztežajem že visoko v steni – in da poti nazaj ni,« poudarja direktor in ustanovitelj Festivala gorniškega filma Silvo Karo.

Med alpinističnimi zgodbami na velikem platnu velja izpostaviti še film Nuptse: dotik neotipljivega, v katerem bodo francoski alpinisti Hélias Millerioux, Frédéric Degoulet in Benjamin Guigonnet gledalce popeljali v osrčje Himalaje. Španski film Zavojevalci Everesta je jasen opomnik, da komercialne odprave Himalajo spreminjajo v odpad, Vzpon na Meru pa pronicljiv dokumentarec o indijskih alpinistih, ki so leta 2023 opravili prvi vzpon preko zahodne stene Meruja v Himalaji.