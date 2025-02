Ko je družina višje od gora

V nadaljevanju preberite:

Prejel je priznanje za življenjsko delo na področju alpinizma po izboru komisije za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije. Besedno sva plezala od Ojstrice prek Julijcev vse do Andov in Himalaje. Pogovarjala sva se o nekdanji plezalski romantiki, ki je bila pri njem ukleščena v kruhoborstvo, o neizpolnjenem snu, severni steni Eigerja, in odločitvi, ki ni v skladu s pogostim egoizmom osvajalcev nekoristnega sveta.