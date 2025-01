Zaradi gneče na Everestu občutno višje cene dovoljenj za plezanje

Cena dovoljenja za vzpon na najvišjo goro sveta Mount Everest se bo kmalu zvišala. Od letošnjega septembra bodo morali alpinisti, ki si bodo želeli osvojiti vrh sveta, plačati 15.000 dolarjev (14.4000 evrov), kar je 36-odstotno zvišanje v primerjavi z dosedanjo pristojbino. Nepalske oblasti so sporočile, da se cena sicer ni zvišala že kakšno desetletje.

Občutna podražitev bo udarila tudi tiste, ki bodo prosili za dovoljenje zunaj visoke sezone – ta velja med aprilom in majem, ko so pogoji za vzpon najbolj ugodni. Med septembrom in novembrom bo dovoljenje za vzpon stalo 7500 dolarjev (7200 evrov), med decembrom in februarjem pa 3750 dolarjev (3600 evrov).

Prihodki od pristojbin so, poroča BBC, ključen vir prihodkov za celoten Nepal. Alpinizem in pohodništvo prineseta v državno blagajno več kot štiri odstotke celotne vsote, ki se tam nabere.

Alpinisti so nepalsko vlado večkrat kritizirali, ker je izdala preveč dovolilnic za vzpon na 8848 metrov visoko streho sveta, zato se je tam sploh spomladi nabrala resna gneča. Vsako leto dovoljenje dobi okrog 300 ljudi. Ali bo zvišanje cen znižalo število ljudi na gori, bo jasno v prihodnjih mesecih.

V Nepalu je kar osem od štirinajstih najvišjih vrhov sveta. FOTO: Monika Deupala/Reuters

V čistilnih akcijah nabrali 119 ton smeti

Kako bodo prihodki porabljeni oziroma kam jih bo nepalska vlada vložila, ni znano. A omejitev števila alpinistov, ki se drenjajo na gori, je bilo nujno tudi zaradi njihove lastne varnosti. V tako imenovani coni smrti, kjer je manj kisika, jih je v zadnjih letih več umrlo, medtem ko so čakali na vzpon.

Aprila lani je nepalsko vrhovno sodišče vladi naročilo, da mora omejiti število izdanih dovoljenj ne le za plezanje na Everest, pač pa tudi za druge visoke vrhove. Sodišče je v svoji razsodbi zapisalo, da je treba upoštevati, koliko gore sploh lahko še prenesejo, ni pa določilo, koliko ljudi sme iti na goro.

Nepalska vojska je leta 2019 uvedla čistilne akcije na Everestu. Številni alpinisti za seboj namreč puščajo gore smeti. V nekaj letih so po poročanju BBC nabrali 119 ton smeti ter z gore odnesli tudi 14 človeških trupel in nekaj okostij. Ocenjujejo, da je na Everestu še približno 200 trupel.

V Nepalu je sicer osem od štirinajstih najvišjih vrhov sveta.