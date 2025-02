Preveslana si, bistra hči planin

V nadaljevanju preberite:

Pesnitev Simona Gregorčiča rečno lepotico secira in časti s poetične plati, Sočo kot celoto, z vsemi dražestmi in pastmi, pa spoznamo v neklasičnem vodniku Soča od izvira do morja. Avtor Rok Rozman in fotograf Rožle Bregar sta krasotico v prvi vrsti namenila veslačem, knjigo pa naj v roke vzame vsak, ki si o eni najlepših rek v Evropi želi informacij, kakršnih drugje ne bo dobil.