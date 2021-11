Glavna nagrada za iranski film Pohodi plin!

Znani so zmagovalci 32. Liffa. Osrednjo nagrado vodomec za filme iz sekcije Perspektive je prejel iranski film Pohodi plin! Panaha Panahija. Za najboljši kratki film je obveljal Steakhouse Špele Čadež, nagrada občinstva zmaj je šla gruzijskemu filmu In potem sva zaplesala? Levana Akina, nagrada FIPRESCI pa italijanskemu filmu Telesce Laure Samani.

O vodomcu, za katerega so se tradicionalno potegovali filmi v sekciji Perspektive, je odločala žirija v sestavi Zsofia Ruttkay, Leyla Yilmaz in Sebastian Cavazza. Odločila se je za iranski film Pohodi plin! Panaha Panahija.

Prvenec Panahija je nežno duhovit, večplasten portret družine, pa tudi iranske družbe, nezadovoljne z rigidnostjo iranske oblasti. Kaotična, a ljubeča družina se z avtom vozi skozi divjo, skalnato iransko pokrajino. Ne vemo, kam potujejo. Na zadnjem sedežu sedi bradat oče z zlomljeno nogo. Pa je noga zares zlomljena? Mama se trudi biti dobre volje - kadar ne zadržuje solz. Živahen, zgovoren deček v avtu kar naprej uprizarja karaoke. Vsi se pričkajo glede poškodovanega psa in si drug drugemu hodijo po živcih. Le starejši sin skrivnostno molči, so film napovedali na Liffu.

Film onkraj vseh klišejev portretira družino ob slovesu od ljubljenega sina, preden vstopi v neznano prihodnost in postane le gola številka v migrantski statistiki, je zapisla žirija. FOTO: Liffe

In kaj pravi žirija? »Žirija za nagrado vodomec vrednost zmagovalnega filma prepoznava zaradi prevzemanja odgovornosti za obravnavanje aktualnih problemov človeštva na zelo pretanjen in skrajno prodoren način. Film onkraj vseh klišejev portretira družino ob slovesu od ljubljenega sina, preden vstopi v neznano prihodnost in postane le gola številka v migrantski statistiki. Ena največjih človeških tragedij se pred nami odvije s subtilnim smislom za humor«.

Vodomca - posebno omembo si je prislužil film Oblak v njeni sobi Zheng Lu Xinyuan. Gre za melanholičen vizualni dnevnik dekleta, ki ob vrnitvi domov začuti, kako krhki in mimobežni so medčloveški odnosi v velikem mestu.

O nagradi za najboljši kratki film je odločala žirija v sestavi Jožko Rutar, Marina D. Richter in Asja Krsmanović. Izbrali so animirani film Steakhouse Špele Čadež. »Fascinantna študija nasilnega razmerja v družini dveh, s pravo mero začinjenosti in tehnično briljantnostjo,« je zapisala žirija.

Posebno omembo žirije si je prislužil tudi film Tekma Roman Hodela. »Izjemen vpogled v ozadje nogometnega sodnika. Neposreden, brez prekrškov, z domišljeno koreografijo navijačev na tribunah,« je zapisala žirija.

Zmagovalec občinstva film In potem sva zaplesala?

Svojega zmagovalca je izbralo tudi občinstvo. Med 22 filmi je najvišjo povprečno oceno, 4,61, prejel gruzijski film In potem sva zaplesala? Levana Akina. To je zgodba o mladostni zaljubljenosti in odraščanju v konservativnem Tbilisiju, kjer ni prostora za seksualno svobodo. V Gruziji je film zaradi gejevske tematike zanetil proteste.

Nagrado FIPRESCI podeljuje mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev, tokrat so jo sestavljali Andrea Bosco, Ivana Kronja in Urban Tarman. Izbrali so film Telesce Laure Samani in o njem zapisali: »Da bi premagala žalost ter presegla dogme in običaje svojega časa, se plemenita mlada junakinja odpravi na težavno pot, na kateri tvega življenje, da bi rešila dušo svojega otroka. Avtentično in na izročilu prednikov osnovano, toda hkrati sodobno filmsko zgodbo univerzalnega pomena Laura Samani upodobi z brezkompromisno estetiko in globokim občutjem, da so čudeži mogoči.«

Nagrada žirije Art kino mreže Slovenije v sestavi Neža Mežan, Matej Patljak in Samo Seničar je šla nemškemu filmu Pravi moški Marie Schrader. »Premišljena, pronicljiva in prijetna znanstvenofantastična romantična komedija, ki na duhovit način raziskuje in ugotavlja, da t. i. 'popolno življenje' ne obstaja in da mora za dosego samorealizacije človek biti v stiku s celo paleto čustev, ki naredijo naša življenja zares dragocena in unikatna,« je zapisala žirija.

Kinotripova nagrada za francoski film Dogodek Audrey Diwan

Svoj film je izbrala še mladinska žirija Kinotripa v sestavi Zoja Eva Bartolj, Eneja Golob Džananović in Brina Gramc. Odločila se je za francoski film Dogodek Audrey Diwan. »Od petih nominiranih filmov za Kinotripovo nagrado mladinskega občinstva se nas je najbolj s svojo bolečino dotaknil film, ki opozarja na odvzem osnovnih človekovih pravic, kot je možnost odločanja o lastnem telesu. Iz strahu se rojevajo tabuji, ki se zažirajo v medsebojne odnose in ustvarjajo družbo, kjer ni več prostora za sočutje, kjer posameznik ostaja sam,« je žirija zapisala o filmski upodobitvi romana francoske pisateljice Annie Ernaux, v katerem je avtorica opisala lastno soočanje s splavom leta 1963, ko je bil ta v Franciji še prepovedan.