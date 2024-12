Jubilej drugačne zvočnosti

V nadaljevanju preberite:

Ob okrogli obletnici mednarodno odmevnega festivala je v produkciji uredništva dokumentarnih oddaj TV Slovenija nastal dokumentarni film Uglašeno sobivanje, 40 let Druge godbe, ki povzema njegov nastanek in razvoj ter pripoveduje o njegovem pomenu, zgodovini in prihodnosti. Premierno bo prikazan 1. januarja prihodnje leto na prvem programu, pozneje bo dostopen na spletu.