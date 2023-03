Vemo, kje poiskati najbolj napete skandinavske serije

Prva pretočna storitev v naši regiji na Pickbox NOW se lahko pohvali s premierami in uspešnicami, kot so Oglaševalci (Mad Men), Seks, mamila in PR (Flack), številnimi drugimi zanimivimi španskimi serijami, kot je Dve življenji (Two Lives), ter britanskimi kriminalističnimi, detektivskimi in skandinavskimi misterioznimi serijami. Pickbox NOW je dostopen po vsej regiji, vse serije in filmi pa so prevedeni in podnaslovljeni.

Pickbox NOW lahko gledate na več načinov. Prvi način je samostojna aplikacija prek mobilnega telefona in računalnika. Druga možnost je gledanje na Smart TV-ju prek aplikacije ali s kastanjem s pomočjo Chromecasta. Pickbox NOW lahko gledate tudi prek največjih regijskih ponudnikov storitev v njihovih videotekah skozi predefinirane pakete ali z doplačilom. Trenutno je Pickbox NOW ena najbolj dostopnih pretočnih storitev v Sloveniji, in to že za 5 evrov na mesec.

Negotovost FOTO: Pickbox NOW

Močan evropski projekt

Zanimivo dejstvo glede regijske pretočne storitve Pickbox NOW je, da se je združila z drugimi pretočnimi storitvami v Evropi, ki nam skupaj ponujajo filme izključno evropske produkcije, in to premiere najboljših filmov.

Trenutno je v prvi vrsti fenomenalen albanski film Odprta vrata (Open Door) scenarista in režiserja Florenca Papasa. Film so premierno predvajali na Sarajevskem filmskem festivalu, glavni lik v zgodbi pa je Rudina, poročena mati srednjih let, ki je preobremenjena z obveznostmi, saj kot krojačica dela v krajevni tovarni, skrbi za opešane starše svojega moža, njen zahtevni mož, ki ga vidi samo enkrat na leto, pa dela v tujini. Sama vzgaja njunega petletnega sina Oriona. Rudina pričakuje vrnitev sestre Elme iz Italije, kjer živi in dela, da bi skupaj ob obletnici materine smrti obiskali očeta v rodni vasi. Film Odprta vrata (Open Door) je osvojil nekaj evropskih nagrad za najboljši film, zdaj pa ga v sklopu projekta Streaming Europe lahko gledate na Pickbox NOW.

Kako so nordijske serije navdušile našo regijo

Evropske države premorejo številne fantastične serije in filme, dokaz za to pa so vsekakor nordijske serije in filmi, ki navdušujejo s svojo preprostostjo in odličnostjo. To je prepoznalo tudi naše občinstvo, ki je navdušeno nad serijami Viaplay na Pickbox NOW. Naj izpostavimo samo nekaj fantastičnih serij, ki jih priporočamo vsem ljubiteljem serij.

Smisel življenja (Meaning of Life) je nova švedska serija o ljubosumju med sestrama pa tudi o močni vezi in podpori v življenjskih skušnjavah in težavah. Serijo opisujejo kot toplo, včasih težko, pa tudi duhovito in nepredvidljivo – kar velja na splošno tudi za razmerja.

Švedsko serijo Negotovost (Limbo) je navdihnil resnični dogodek treh družin, nesreča njihovih najstniških sinov, ki ji je sledila borba za preživetje med žalovanjem. Ebba, My in Louise so dobre prijateljice iz Stockholma z na videz srečnim življenjem, toda vse se postavi na glavo, ko prejmejo novico, ki si je ne želi noben roditelj. Njihovi sinovi so bili udeleženi v hudi prometni nesreči.

Norveška komedija/dramska serija Ida prevzame nadzor (Ida Takes Charge) je serija o odraščanju in selitvi v veliko mesto, prilagajanju novemu okolju in slabi družbi, v katero je zabredla mlada Ida. Ida se iz varnega okolja rojstnega mesta preseli v veliki Oslo, kjer študira psihologijo. Poskuša se prilagoditi novemu okolju, a ji zaradi strahu pred neznanimi stvarmi to težko uspeva. Vse postane še hujše, ko spozna Axla, mladega incela brez družabnih veščin in potencialnega napadalca s strelskim orožjem.

Dokumentarna serija o najbolj znani ugrabitvi je zgodba o Nataschi Kampusch, ki je bila ujetnica celih 3069 dni. Natascha Kampusch: Vse življenje zapornica (Natascha Kampusch – A Lifetime in Prison) je dokumentarna serija, v kateri Natascha pripoveduje svojo zgodbo.

Sanjačica: Pot do Karen Blixen FOTO: Pickbox NOW

Danska dramska serija Sanjačica: Pot do Karen Blixen (The Dreamer – Becoming Karen Blixen) je serija o priljubljeni danski književnici, ki je živela v začetku 20. stoletja. Čudovita serija pripoveduje zgodbo o tem, kako je mlada, revna in neizobražena Karen po vrnitvi iz Kenije postala najbolj priljubljena pisateljica.

